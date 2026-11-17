No dia 8 de novembro, a Defesa Civil emitiu instruções preparar para preparar um kit de emergência, que teria alertado os cidadãos; recomendação já aconteceu outras vezes

As redes sociais foram tomadas pelo boato de que aconteceria um suposto “apagão mundial” de até três meses, começando a partir desta terça-feira, 17 de novembro.

Para tentar dar credibilidade à previsão misturam notícias e acontecimentos reais, mas que não têm qualquer relação comprovada entre si.

Uma das teorias foi criada com base num teste de radiodifusão, sem impacto sobre a rede elétrica, que está previsto para ser feito em parceria com a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) e a Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos EUA, que programaram o exercício nacional do Sistema de Alerta de Emergência (EAS) para terça-feira, às 16h20 (no horário de Brasília).

Já no dia 8 de novembro a Defesa Civil Nacional publicou instruções sobre como preparar um kit de emergência, que também acendeu um alerta na população. “Em situações de grandes desastres, as equipes de socorro podem levar mais tempo para chegar. Por isso, é importante estar preparado para as primeiras 72 horas“, disse parte da postagem.

A orientação foi para que as pessoas reúnam água potável, comida não perecível, utensílios e itens de primeiros socorros e de higiene, roupas, eletrônicos como rádio e lanternas, documentos pessoais e sacolas plásticas avulsas.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, esclareceu que a recomendação para que as famílias organizem um kit de emergência era apenas como prevenção, e que faz parte dos protocolos de emergência do órgão.

“Tem caráter estritamente preventivo e não está relacionada a qualquer alerta nacional ou a uma previsão de interrupção generalizada nos serviços públicos ou de abastecimento. A orientação faz parte das ações permanentes para situações de emergência”, informou o MIDR.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) divulga regularmente orientações gerais de autoproteção para diferentes situações de emergência e desastres, incluindo recomendações sobre como agir em diversos cenários de risco.

Segundo o ministério, o conteúdo divulgado recentemente já teria sido publicado anteriormente, nos dias 16 e 29 de março e 3 de abril, reforçando o caráter permanente de prevenção e preparação.

Previsão de ciclone

Entre segunda (16) e terça-feira (17) também estava previsto a formação de um novo ciclone próximo à região sul do Brasil.

O sistema teria uma intensidade muito alta e, além de causar tempestades severas, será capaz de organizar a circulação umidade sobre o sudeste e o centro-oeste, formando chuvas torrenciais nessas regiões. A informação é do site internacional de meteorologia, Meteored.

O ciclone extratropical deve formar um corredor de umidade sobre o país, alimentando a formação de tempestades severas, chuva acima de 100 mm e rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h. Há risco de alagamentos, deslizamentos e outros fenômenos extremos.