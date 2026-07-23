Estudante de direito e PM são presos com armas e 119 kg de drogas em shopping na BA

Dentro de um automóvel, no estacionamento do local, policiais encontraram duas pistolas, munições e celulares

As polícias Militar e Civil da Bahia prenderam, na noite de quarta-feira (22), um estudante de direito e um policial militar que, dentro de um carro, carregavam cerca de 119 kg de drogas.

O flagrante aconteceu no estacionamento do Salvador Norte Shopping, na capital baiana. Os entorpecentes estavam escondidos dentro de um veículo modelo Strada. De acordo com apuração do g1, os presos foram identificados como o soldado Elder Lourenço Santos Pereira, lotado no Batalhão de Euclides da Cunha, e Renan Santana Carvalho. Este último se identificou com um documento oficial do Exército, que estava vencido.

Além de 69 kg de cocaína e 50 kg de crack, no automóvel os policiais encontraram também duas pistolas, carregadores, munições, celulares, entre outros itens. No momento da prisão, segundo a reportagem, os dois tentaram despistar os policiais e, inicialmente, negaram qualquer relação com a picape onde as drogas estavam armazenadas. No entanto, as equipes de segurança já monitoravam os passos da dupla desde a chegada ao estacionamento.

Ambos foram levados para o DHPP, onde foi registrada a ocorrência. Ainda não se sabe o destino e a origem da carga apreendida.

A Jovem Pan não conseguiu localizar as defesas dos presos. O espaço está aberto para manifestação.