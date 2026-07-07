Ex-servidores da Prefeitura de SP são investigados por fraudes em licitações

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (7) em quatro endereços na capital e na Grande São Paulo

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), cumpriu nesta terça-feira (7) mandados de busca e apreensão em quatro endereços na capital e na Região Metropolitana durante uma investigação que apura um suposto esquema de fraudes em licitações envolvendo ex-servidores da Prefeitura de São Paulo.

Segundo o MP-SP, a investigação aponta a participação de um ex-servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SIURB) e de um servidor da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB). De acordo com o órgão, eles teriam atuado para direcionar procedimentos licitatórios em favor de empresas e grupos previamente definidos. Em troca do favorecimento, os investigados teriam recebido vantagens indevidas.

Ainda de acordo com o MP, a investigação identificou indícios de que os valores movimentados pelos investigados seriam incompatíveis com os rendimentos oficialmente declarados. Os promotores também apuram a aquisição de imóveis, veículos e outros bens por meio de terceiros, prática que pode caracterizar ocultação de patrimônio de origem ilícita.

Os fatos são investigados e podem se enquadrar em crimes de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. O Ministério Público informou que o procedimento segue em andamento e tramita sob segredo de Justiça.

Como os nomes não foram divulgados, a Jovem Pan não conseguiu localizar a defesa dos investigados. O espaço está aberto para manifestação.