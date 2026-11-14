Fortes chuvas atingem São Paulo nos próximos dias; veja quando

As precipitações devem ser mais intensas na sexta

A cidade de São Paulo tem previsão para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade para este domingo, 15, de acordo com o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A expectativa é de que a condição climática ganhe força entre a tarde e o início da noite. Para este sábado, 14, não há expectativa de intensas precipitações.

“As chuvas devem vir acompanhadas de trovoadas, raios e eventuais rajadas de vento, que podem superar os 50 km/h. Portanto, há risco de formação de alagamentos, elevação das cotas dos rios e córregos, bem como queda de árvores”, alerta o CGE.

Entre a próxima segunda-feira, 16, e a sexta-feira, 20, também há possibilidade de chuva, de acordo com a Meteoblue. As precipitações devem ser mais intensas na sexta.

Veja a variação de temperatura prevista para os próximos dias em SP, segundo a Meteoblue:

Sábado: entre 18ºC e 28ºC

Domingo: entre 17ºC e 29ºC

Segunda-feira: entre 18ºC e 24ºC

Terça-feira: entre 18ºC e 26ºC

Quarta-feira: entre 19ºC e 28ºC

Quinta-feira: entre 21ºC e 30ºC

Sexta-feira: entre 21ºC e 29ºC

Segundo a Meteoblue, as temperaturas devem pemanecer em elevação na próxima semana na cidade de São Paulo, com termômetros mais amenos apenas na segunda-feira, 16, quando a máxima prevista é de 24ºC.