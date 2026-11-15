Fortes chuvas colocam São Paulo em estado de atenção para alagamentos neste domingo

Defesa Civil emitiu alerta severo para moradores da zona leste, com previsão de rajadas de vento, raios e queda de granizo

Vista do bairro da Lapa, na zona oeste de SP, a partir do bairro da Pompeia, com céu encoberto e nuvens carregadas no final da tarde deste domingo (15)

A chuva que atingiu a cidade de São Paulo na noite deste domingo (15) colocou toda a capital paulista em estado de atenção para alagamentos. O alerta foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura, às 18h26, e abrange as zonas norte, sul, leste, oeste, sudeste e a região central, além das marginais Tietê e Pinheiros.

Por volta das 19h, a Defesa Civil enviou um alerta severo para celulares de moradores da zona leste, com aviso sobre a possibilidade de raios, ventos fortes e queda de granizo.

A situação se agravou no bairro do Itaim Paulista, onde o córrego Três Pontes transbordou às 19h40, na altura da Avenida Marechal Tito, próximo ao número 7.557. O CGE colocou a subprefeitura da região em estado de alerta para alagamentos.

Segundo o órgão municipal, as instabilidades meteorológicas poderiam provocar rajadas de vento superiores a 60 km/h, além de trovoadas e queda de granizo. O cenário também apresentava risco de enxurradas, transbordamentos de rios e córregos, deslizamentos de terra e queda de árvores.

As últimas imagens de radar indicavam que as áreas de chuva começavam a se afastar da capital, mas ainda havia registro de precipitações isoladas de intensidade moderada. Por isso, o CGE manteve o alerta para possíveis alagamentos e novos transbordamentos.