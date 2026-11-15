JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
2º Turno das Eleições 2026: Últimas Notícias | 22h30 - 00h00
Brasil

Fortes chuvas colocam São Paulo em estado de atenção para alagamentos neste domingo

Defesa Civil emitiu alerta severo para moradores da zona leste, com previsão de rajadas de vento, raios e queda de granizo

Jovem Pan

Fortes chuvas colocam São Paulo em estado de atenção para alagamentos neste domingo
Vista do bairro da Lapa, na zona oeste de SP, a partir do bairro da Pompeia, com céu encoberto e nuvens carregadas no final da tarde deste domingo (15) MARCELO D. SANTS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A chuva que atingiu a cidade de São Paulo na noite deste domingo (15) colocou toda a capital paulista em estado de atenção para alagamentos. O alerta foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura, às 18h26, e abrange as zonas norte, sul, leste, oeste, sudeste e a região central, além das marginais Tietê e Pinheiros.

Por volta das 19h, a Defesa Civil enviou um alerta severo para celulares de moradores da zona leste, com aviso sobre a possibilidade de raios, ventos fortes e queda de granizo.

A situação se agravou no bairro do Itaim Paulista, onde o córrego Três Pontes transbordou às 19h40, na altura da Avenida Marechal Tito, próximo ao número 7.557. O CGE colocou a subprefeitura da região em estado de alerta para alagamentos.

Segundo o órgão municipal, as instabilidades meteorológicas poderiam provocar rajadas de vento superiores a 60 km/h, além de trovoadas e queda de granizo. O cenário também apresentava risco de enxurradas, transbordamentos de rios e córregos, deslizamentos de terra e queda de árvores.

As últimas imagens de radar indicavam que as áreas de chuva começavam a se afastar da capital, mas ainda havia registro de precipitações isoladas de intensidade moderada. Por isso, o CGE manteve o alerta para possíveis alagamentos e novos transbordamentos.

Assuntos

continue lendo

Shopping Anália Franco Brasil Adolescente é apreendido ao tentar furtar joalheria em shopping na zona leste de SP Jovem de 17 anos foi surpreendido por policiais dentro da loja, antes de chegar ao cofre; nenhuma joia foi levada
  1. Homem é encontrado morto e amarrado na zona sul de SP; caso é o 18º desde setembro Estadão Conteúdo · há 8 horas
  2. Fortes chuvas devem atingir estado de São Paulo neste domingo Agência Brasil · há 12 horas
  3. Pais esquecem criança dentro de avião e piloto avisa torre de controle: 'Situação inusitada' Estadão Conteúdo · há 15 horas
  4. Enem 2026 tem 2º dia de provas neste domingo; veja horários e o que levar Jovem Pan · há 16 horas