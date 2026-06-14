Frio e chuva marcam início da semana em SP, afirma Climatempo

A partir de quinta-feira, a chuva e o frio podem dar uma trégua, com máximas chegando a 23 °C na sexta-feira (19)

A virada no tempo em São Paulo deve continuar. De acordo com a Climatempo, a segunda-feira (15) será chuvosa, com céu nublado e possibilidade de chuviscar durante a noite. O frio também não dá trégua aos paulistas: as temperaturas devem variar entre 14 °C e 17 °C.

Já na terça-feira (16) o sol aparece entre nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. Pancadas de chuva podem ser registradas à tarde e à noite, com termômetros ficando entre 15 °C e 19 °C.

A Climatempo não prevê chuva para quarta-feira (17) nem para quinta-feira (18). Em ambos os dias, o céu deve ter muitas nuvens, com períodos de abertura de sol. As temperaturas máximas podem chegar a 21°C, enquanto as mínimas devem variar entre 12°C e 13°C.

A partir de quinta-feira, a chuva e o frio podem dar uma trégua, com máximas chegando a 23 °C na sexta-feira (19). À noite, o tempo segue com bastante nebulosidade.

Alerta amarelo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para regiões do Centro-Sul e Sudeste do Brasil. Ao todo, seis estados devem registrar chuvas até a segunda-feira: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

Há possibilidade de granizo nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Para a Região Nordeste, haverá possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea. Para a região Sul, haverá quedas nas temperaturas e ocorrência de geadas.

Além da chuva, o avanço de uma massa de ar frio contribuirá para a queda das temperaturas. Na região Sul, o destaque é Curitiba: por lá, as temperatura podem chegar a 8°C, com máxima entre 15°C e 17°C.