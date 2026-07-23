Linhas de trens em SP começam a operar normalmente; veja detalhes

Funcionamento de linhas de trens em SP começa a voltar ao normal; veja detalhes

Após falhas causarem a interrupção da circulação dos trens das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, na manhã desta quinta-feira (23), a Trivia Trens, responsável pelas linhas, informou que as operações estão em processo de normalização.

No momento, segundo a empresa, os trens da Linha 11-Coral circulam entre as estações Guaianases e Barra Funda, enquanto a Linha 12-Safira opera parcialmente entre as estações Engenheiro Goulart e Calmon Viana. A operação da Linha 13-Jade continua interrompida por medida de segurança.

Em nota, a Trivia Trens afirmou ter solicitado o acionamento do PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), com 36 ônibus em operação para atendimento aos passageiros afetados. Também foi solicitada ao Metrô a transferência gratuita de passageiros nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera.

Por fim, a empresa lamentou os transtornos causados aos passageiros, reforçando que está “mobilizando todos os recursos necessários para o restabelecimento da operação”, e recomendou que os usuários se baseassem nas atualizações contidas nos canais oficiais da Trivia Trens.

Entenda

A circulação dos trens das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade foi interrompida temporariamente na manhã desta quinta-feira (23), após uma ocorrência afetar o fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, informou a Trivia Trens.

A falha provocou uma série de transtornos aos passageiros. Nas redes sociais, passageiros relataram dificuldades para embarcar, catracas travadas e plataformas lotadas em diferentes estações. Vídeos publicados por usuários também mostram pessoas caminhando sobre os trilhos durante a interrupção.

Durante a ocorrência, um foco de incêndio foi registrado em um trem próximo ao pátio de manutenção da concessionária, na região da Estação Bresser-Mooca. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 5h38. Após controlar as chamas, as equipes permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar novos focos de incêndio.