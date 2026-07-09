GCM morre atingido por disparo acidental de colega em viatura em SP

Caso ocorreu na manhã de quarta-feira (8) após uma colisão na Rua Augusta, no centro da capital

Guarda civil metropolitano de 33 anos morreu após ser atingido por um disparo acidental efetuado por uma colega dentro de uma viatura no centro de São Paulo

Um guarda civil metropolitano de 33 anos morreu após ser atingido por um disparo acidental efetuado por uma colega dentro de uma viatura, na manhã de quarta-feira (8), no centro de São Paulo. O incidente aconteceu na Rua Augusta durante uma colisão de trânsito.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os guardas civis relataram que a viatura em que estavam foi atingida por um veículo que realizava uma conversão à esquerda. No momento do impacto, a arma de uma das agentes disparou acidentalmente e atingiu a vítima.

O guarda foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia técnica foi acionada ao local e a arma da guarda, assim como os veículos envolvidos na ocorrência, foram apreendidos para análise.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial (Consolação) como disparo de arma de fogo e colisão. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ocorrido para o esclarecimento dos fatos.