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GCM morre atingido por disparo acidental de colega em viatura em SP

Caso ocorreu na manhã de quarta-feira (8) após uma colisão na Rua Augusta, no centro da capital
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Prefeito Ricardo Nunes faz a entrega de viaturas elétricas à GCM
Guarda civil metropolitano de 33 anos morreu após ser atingido por um disparo acidental efetuado por uma colega dentro de uma viatura no centro de São Paulo MARCELO ESTEVÃO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Um guarda civil metropolitano de 33 anos morreu após ser atingido por um disparo acidental efetuado por uma colega dentro de uma viatura, na manhã de quarta-feira (8), no centro de São Paulo. O incidente aconteceu na Rua Augusta durante uma colisão de trânsito.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os guardas civis relataram que a viatura em que estavam foi atingida por um veículo que realizava uma conversão à esquerda. No momento do impacto, a arma de uma das agentes disparou acidentalmente e atingiu a vítima.

O guarda foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia técnica foi acionada ao local e a arma da guarda, assim como os veículos envolvidos na ocorrência, foram apreendidos para análise.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial (Consolação) como disparo de arma de fogo e colisão. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ocorrido para o esclarecimento dos fatos.

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