Governo de SP assina convênio para instalar Muralha Paulista em parques e rodovias

A iniciativa reforça o uso de tecnologia no combate à circulação de criminosos pelo estado, segundo a administração Tarcísio

O governo Tarcísio de Freitas vai ampliar o alcance do Muralha Paulista e transformar rodovias concedidas, parques e serviços regulados em pontos estratégicos de apoio à segurança pública. A gestão assinou um convênio para integrar mais de 4 mil câmeras ao sistema estadual de inteligência policial, criando um cinturão de monitoramento em tempo real em São Paulo.

A iniciativa reforça o uso de tecnologia no combate à circulação de criminosos pelo estado, segundo a administração. Na prática, imagens e alertas captados em rodovias e equipamentos públicos poderão ser compartilhados com as forças policiais.

“O Muralha Paulista coloca tecnologia de ponta e inteligência de dados integrados contra o crime organizado e a favor do cidadão. Esse novo cinturão de segurança nas rodovias e parques vai nos ajudar a dispor o efetivo policial com mais eficiência e fortalecer a pronta resposta às ações criminosas”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Atualmente, o Muralha Paulista reúne mais de 125 mil câmeras, distribuídas em mais de 600 municípios. O sistema utiliza reconhecimento facial, leitura de placas e cruzamento com bases oficiais, como o Banco Nacional de Mandados de Prisão, para identificar foragidos da Justiça, veículos suspeitos e movimentações de interesse policial.

O novo acordo envolve as secretarias estaduais da Segurança Pública e de Parcerias em Investimentos, além da Artesp e da Arsesp. Pela parceria, câmeras instaladas em rodovias concedidas, parques e outros serviços regulados passarão a reforçar a atuação das forças de segurança em todo o estado.