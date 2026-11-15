Homem é encontrado morto e amarrado na zona sul de SP; caso é o 18º desde setembro

Políciais militares foram chamados para atender à ocorrência nesse sábado (14) e encontraram a vítima já sem vida; caso aconteceu na Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú

Policiais militares foram chamados para atender à ocorrência nesse sábado (14) e encontraram o homem já sem vida

Um homem de 25 anos foi encontrado morto, amarrado e com marcas de tiros na Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú, zona sul de São Paulo. O caso é o 18º registro de corpo encontrado com sinais de violência desde o início de setembro na capital e em cidades da região metropolitana.

Policiais militares foram chamados para atender à ocorrência na noite de sábado (14) e encontraram a vítima já sem vida, com ferimentos causados por arma de fogo. A perícia esteve no endereço para realizar os levantamentos necessários.

O homicídio foi registrado no 101º Distrito Policial, mas o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e assumiu as investigações.

Usuários das redes sociais levantaram a hipótese de que as ocorrências estariam ligadas à atuação de um possível “serial killer”, sobretudo por conta da brutalidade dos casos. Algumas postagens sobre o tema viralizaram em plataformas como TikTok e Instagram. Essa linha, porém, é descartada pela Polícia Civil.

No fim de outubro, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) disse que não havia elementos que indicassem uma relação entre os crimes ou a participação de um mesmo autor. Segundo a pasta, as ocorrências apresentam dinâmicas e circunstâncias distintas, e as condições em que os corpos foram encontrados, por si só, não permitiam estabelecer uma conexão entre os casos.

Na ocasião, o secretário da Segurança Pública, Nico Gonçalves, descartou a existência de indícios da atuação de um assassino em série. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que as investigações não apontavam que os crimes tivessem sido cometidos pela mesma pessoa.

Mais tarde, a secretaria informou que a Polícia Civil havia identificado dez autores envolvidos em quatro dos 18 homicídios. A corporação solicitou à Justiça a prisão de oito adultos e a apreensão de dois adolescentes suspeitos de participação nos crimes. A SSP, porém, não detalhou a quais casos os pedidos se referiam nem informou as motivações dos homicídios.