Homem morre em UPA do DF enquanto aguardava por atendimento

Pacientes e acompanhantes que estavam no local impediram funcionários de retirarem o homem do local até a chegada da Polícia Militar

Um homem morreu neste sábado (20) enquanto aguardava por atendimento em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) no Recanto das Emas, no Distrito Federal. Em vídeos enviados à Jovem Pan, pacientes e acompanhantes reclamavam da espera prolongada para receber cuidados médicos no local.

As gravações mostram o homem sentado em uma cadeira de rodas na recepção da UPA com olhos abertos e os braços e cabeça caídos. Em outro momento, um funcionário da unidade verificou a pulsação do senhor e mexeu nas pernas dele.

Em um dos vídeos, há relato de que um integrante da equipe de saúde da UPA informou que o homem não estava morto. As pessoas presentes no local também impediram a retirada do senhor da recepção da unidade até a chegada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Os agentes da corporação, ao constatarem o estado do homem, isolaram parte da recepção da UPA onde ele estava. O corpo do senhor também foi coberto com um lençol por um funcionário da unidade depois da chegada dos PMs.

A Jovem Pan entrou em contato com o Instituto de Gestão Estratégica em Saúde (Iges-DF), mas não houve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.