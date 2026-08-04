Homem é preso após atacar 3 colegas a facadas no Assaí em Jundiaí, interior de SP

Caso ocorreu na tarde de segunda-feira (3) no bairro Ponte de Campinas; suspeito de 48 anos foi detido em flagrante por tentativa de homicídio

Um colaborador do supermercado Assaí Atacadista foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (3) após atacar três colegas de trabalho a facadas em uma unidade localizada no bairro Ponte de Campinas, em Jundiaí, no interior de São Paulo. O homem, de 48 anos, era o açougueiro do estabelecimento, segundo informações da TV TEM.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e encontraram o suspeito já contido por funcionários e seguranças do estabelecimento. Em seguida, ele foi entregue aos policiais sem oferecer resistência.

A TV TEM apurou que o suspeito feriu um dos funcionários do açougue com golpes no rosto e golpeou outra vítima no ombro quando ela tentou apartar a briga. Ele sofreu ferimentos leves.

As vítimas, com idades entre 25 e 37 anos, foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. Em nota, a rede Assaí Atacadista informou que elas passam bem.

O homem contou aos policiais militares que sofria provocações constantes no trabalho e que sua pretensão era esfaquear o maior número de pessoas possível. Ele já tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio.

O caso de segunda-feira foi registrado como tentativa de homicídio no 1º Distrito Policial de Jundiaí. O suspeito permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

Em nota enviada à Jovem Pan, o Assaí confirmou o ataque e disse que está “prestando total apoio médico e colaborará integralmente com as autoridades na apuração dos fatos, que seguem sob investigação”.