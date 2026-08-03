Entenda a polêmica sobre a estátua do Diabo inaugurada no Ceará

Monumento de 11 metros de altura custou mais de R$ 100 mil e foi instalado em um templo de Quimbanda na Região Metropolitana de Fortaleza

Estátua que representa o Diabo foi inaugurada em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza

Uma estátua que representa o Diabo foi inaugurada em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza. O monumento, instalado no Palácio Estrela Negra da Quimbanda, foi apresentado pela líder religiosa conhecida como Mãe Rainha das Trevas como um símbolo de fé e gratidão.

A obra foi inaugurada em no úlitmo dia 25, durante a celebração dos 29 anos do Palácio Estrela Negra da Quimbanda, localizado na praia da Taíba, a cerca de 76 quilômetros de Fortaleza. A estátua tem 11 metros de altura.

Segundo Mãe Rainha das Trevas, a construção representa um agradecimento pelas mudanças que atribui à sua espiritualidade. “Esse monumento é um monumento de fé, respeito e gratidão ao Diabo”, afirmou em entrevista ao portal UOL.

A sacerdotisa também declarou que a estátua é a maior representação do Diabo no mundo. No entanto, não há nenhum registro oficial que confirme essa informação.

De acordo com a líder religiosa, a obra custou mais de R$ 100 mil e foi financiada integralmente com recursos próprios. Ela não informou quanto tempo levou para concluir a construção, afirmando apenas que o processo envolveu preceitos espirituais.

Ainda segundo a responsável pelo templo, o monumento foi erguido em uma propriedade particular pertencente ao Palácio Estrela Negra da Quimbanda e contou com as autorizações necessárias dos órgãos públicos.

Mãe Rainha das Trevas afirmou que passou a seguir a Quimbanda após ser expulsa de casa pela família, que era ligada a uma igreja protestante. Ela disse que, na época, deixou a residência apenas com uma sacola de pertences.

Atualmente, a sacerdotisa afirma possuir patrimônio milionário, ser casada e ter um filho. Ela atribui essas conquistas à sua fé e diz considerar a espiritualidade como sua maior riqueza.

Repercussão da inauguração

Após a repercussão da inauguração da estátua, Mãe Rainha das Trevas afirmou que as críticas recebidas são motivadas por preconceito contra religiões de matriz africana. A sacerdotisa defendeu a liberdade religiosa e pediu respeito às diferentes crenças. “A única coisa que eu peço é respeito à minha fé”, declarou.

A líder religiosa também afirmou que, na interpretação adotada pela comunidade, a figura do Diabo não está associada ao mal. Segundo ela, o símbolo representa proteção e transformação espiritual. “O Diabo, para mim, significa superioridade, bondade, misericórdia e paz. O Diabo é bom”, disse.

Ao comentar as reações nas redes sociais, a sacerdotisa citou um ensinamento transmitido por sua família. “Minha avó dizia para minha mãe, e minha mãe sempre me dizia: ‘Filha, cuidado com os bonzinhos. Antes de dizer que alguém é bom, observe os frutos. A árvore é conhecida pelos frutos’.”

Segundo Mãe Rainha das Trevas, a Quimbanda é uma religião de matriz africana voltada ao culto de exus e pombagiras.

A liberdade de crença é garantida pela Constituição Federal. Além disso, a Lei nº 7.716, de 1989, prevê punição para casos de discriminação ou preconceito por motivo de religião, com penas que podem incluir reclusão.