Incêndio atinge galpões na Lapa e fumaça se espalha por bairros em SP

Segundo o Corpo de Bombeiros, materiais inflamáveis estavam armazenados no local; moradores relataram dificuldade para respirar

Um incêndio de grandes proporções atinge desde a madrugada desta terça-feira (23) uma distribuidora de autopeças na Lapa, zona oeste de São Paulo. O fogo se concentra em galpões da empresa e já comprometeu a estrutura do imóvel, com partes que chegaram a ceder ao longo da ocorrência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 16 equipes foram mobilizadas para o combate às chamas. A área atingida é estimada em 10 mil metros quadrados e envolve materiais altamente inflamáveis, como plástico, papel e ferro, armazenados nos galpões.

O proprietário informou que, no conjunto de três prédios da empresa, um deles foi totalmente destruído pelo fogo. Apesar da dimensão do incêndio e dos danos estruturais, os bombeiros afirmam que não há registro de feridos e que o fogo foi isolado, sem risco de propagação para imóveis vizinhos.

Mesmo contido em seu perímetro, o incêndio provocou a formação de uma densa nuvem de fumaça, que se espalhou por diferentes regiões da capital paulista. Moradores da Lapa, Perdizes, Pompeia, Barra Funda, Santa Cecília, região central e até da Vila Mariana, na zona sul, relataram forte cheiro de queimado ainda durante a madrugada, além de confusão sobre a origem do fogo.

Veja o incêndio:

Piorando. Quase 1h desde que eu senti o cheiro de queimado… pic.twitter.com/sznjZEYARj — Pri Bertozzi (@PriBertozzi) June 23, 2026

Nas redes sociais, residentes de áreas próximas, inclusive, cobraram dos Bombeiros orientações para prevenir a inalação da fumaça. Em um relato, uma moradora chegou a afirmar que o alto nível de fuligem causou sangramentos nasais em membros da família. Outros moradores relataram a dificuldade para respirar, tonturas e mal-estar.

O Corpo de Bombeiros orienta a população a manter ambientes ventilados e, em locais com maior concentração de fumaça, a deixar os espaços até a melhora das condições do ar.

*Com informações do Estadão Conteúdo