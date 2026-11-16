Investigado por sonegar R$ 50 bilhões, Ricardo Magro tem patrimônio de luxo nos EUA

Segundo o Fantástico, da TV Globo, foram identificados apartamentos, mansões, carros esportivos e empresas ligados ao empresário e a familiares

O empresário Ricardo Magro, dono da refinaria Refit e investigado por um esquema bilionário de sonegação de impostos, mantém um patrimônio milionário ligado a familiares nos Estados Unidos. Entre os bens identificados estão mansões, apartamentos de frente para o mar, carros esportivos e empresas em Miami, no Texas e em Oklahoma. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

Segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o grupo de empresas ligado ao empresário acumula mais de R$ 50,5 bilhões em dívidas tributárias. Apenas a Refit deve R$ 27,6 bilhões. Magro está foragido da Justiça brasileira e foi alvo de uma nova investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Em Miami, foram identificados nove imóveis e pelo menos 20 empresas associados à família. O levantamento também encontrou 13 veículos de luxo, entre Porsche, Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce, avaliados em mais de R$ 25 milhões. Dois apartamentos de frente para a praia, em Key Biscayne, somam quase 500 metros quadrados e estão avaliados em mais de R$ 43 milhões.

A investigação aponta que parte do patrimônio estaria registrada em nome de familiares e empresas para afastar formalmente o nome de Ricardo Magro dos negócios, embora ele continuasse usufruindo dos bens.

Outro nome apontado nas investigações é o de Cristiano Beraldo, ex-funcionário da Refit entre 2015 e 2019. Segundo o Ministério Público, ele era considerado um dos principais homens de confiança de Magro e teria passado a atuar como operador do esquema no exterior. Beraldo, que foi eleito deputado federal suplente pelo Progressistas, deixou o Brasil em 11 de outubro, com destino a Houston, nos Estados Unidos. Ele também foi alvo da operação realizada nesta semana e passou a ser considerado foragido.

Esquema de sonegação

As investigações apontam que a Refit importava combustíveis já refinados, como gasolina e diesel, mas declarava as cargas como petróleo bruto para reduzir o pagamento de impostos. A fraude foi identificada após a apreensão de quatro navios.

Em uma das operações, uma carga avaliada em R$ 142,2 milhões teria provocado uma perda de R$ 138 milhões em tributos. O mesmo tipo de irregularidade foi identificado nas outras três embarcações.

Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro realizada nesta semana também teve como alvos familiares de Magro e pessoas apontadas como operadores financeiros do esquema. Segundo os investigadores, o grupo criou ou administrou 192 empresas e 25 fundos de investimento para movimentar os recursos.

Ricardo Magro e outras 18 pessoas foram denunciados. A Refit teve a falência decretada pela Justiça em agosto deste ano.

A Jovem Pan tenta localizar as defesas dos envolvidos. O espaço está aberto para manifestação.