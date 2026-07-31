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‘Joker’: polícia de SP prende um dos principais criminosos digitais do Brasil

Homem comercializava programas de computador para quadrilhas que utilizavam centrais telefônicas falsa

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Sede do Deic, Polícia Civil, em São Paulo Reprodução/Google

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, anunciou nesta sexta-feira (31) a prisão de um criminoso digital responsável por desenvolver e comercializar programas de computador para quadrilhas que utilizavam centrais telefônicas falsas.

“Joker”, como era conhecido, foi detido na noite de quinta-feira (30) em Santos, litoral do estado de São Paulo. A prisão foi realizada após uma operação de monitoramento das atividades de Joker, especialmente na Dark Web, uma espécie de internet paralela que exige navegadores específicos para a navegação.

Segundo o Deic, uma das principais atividades do criminoso era a comercialização de um programa que disparava mensagens telefônicas falsas com o objetivo de obter senhas e dados de identificação das vítimas.

O homem detido já tinha sido preso em 2023, durante a Operação Falsa Central, realizada pela Polícia Civil de Sergipe, mas foi liberado no ano seguinte. A Justiça sergipana decretou novamente a prisão de Joker por coação e ameaça contra a delegada que o prendeu primeiro, mas ele permanecia foragido.

Foram recolhidos notebooks, um celular e um HD externo utilizados nos crimes e passaram por análise.

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