Jornalista Márcio Chaer morre após sofrer infarto ao perseguir ladrão em São Paulo
O jornalista Márcio Chaer morreu, neste sábado (3), aos 71 anos. Conforme apurado pela Jovem Pan, Chaer teria sofrido um infarto enquanto perseguia um ladrão nas proximidades da Estação Armênia, na zona norte de São Paulo.
Segundo informações preliminares, ele estaria em um carro com outras pessoas quando o veículo foi assaltado e o jornalista saiu para tentar perseguir o assaltante.
Segundo nota da Polícia Militar, acorporação atendeu à ocorrência na Avenida Pedro Vicente. “Conforme informações preliminares, a vítima, após ser furtada, correu atrás dos criminosos e teria sofrido um mal súbito, falecendo no local”, confirmou a PM.
Equipes da Polícia Militar buscam imagens que auxiliem na identificação e prisão dos envolvidos. A ocorrência segue em atendimento e será registrada pela PM no 8º Distrito Policial.
Chaer era diretor e fundador da revista eletrônica Consultor Jurídico (ConJur). Fundado em 1997, o Consultor Jurídico se tornou uma das mais importantes publicações especializadas do país.
Seu trabalho diário de acompanhamento de decisões judiciais, tendências jurisprudenciais, atividades legislativas e debates jurídicos produziu um acervo de textos gratuitos.
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