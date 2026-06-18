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Justiça aceita denúncia e torna Deolane ré por suposta ligação com o PCC

Influenciadora teria lavado dinheiro para a facção criminosa

Jovem Pan

Deolane Bezerra
Deolane Bezerra Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra

A Justiça de São Paulo aceitou denúncia oferecida pelo MP-SP e tornou ré a influenciadora e advogada Deolane Bezerra por suposta ligação com o PCC.

*em atualização

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