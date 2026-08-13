PM contraria versão de Haddad sobre perseguição a motorista e encontra divergências no relato

Imagens analisadas pela Polícia Militar, até o momento, não mostram entrada do veículo em hotel nem a abordagem de uma viatura nos locais indicados pelo motorista; corporação afirma que diligências continuam

A Polícia Militar de São Paulo encontrou divergências entre o relato apresentado pelo motorista do candidato ao governo do Estado Fernando Haddad (PT) e os registros obtidos durante a apuração preliminar sobre uma suposta perseguição e abordagem policial ocorrida na noite de terça-feira (11).

O caso ganhou destaque após Haddad afirmar que, depois de deixá-lo em casa, o motorista teria sido acompanhado de forma ostensiva e intimidatória por uma viatura. Segundo o candidato, o funcionário teria parado em um hotel e, ao retornar ao veículo, questionado os policiais.

A versão apresentada inicialmente à Polícia Militar, porém, passou a ser confrontada pelas imagens de segurança analisadas pela corporação. O motorista havia informado que teria entrado no Hotel Pullman. As câmeras verificadas mostram o Ford Fusion passando em frente ao estabelecimento, mas não registram a entrada ou uma parada do veículo no local. Também não aparece uma viatura acompanhando o carro naquele momento.

Diante da divergência, a PM voltou a conversar com o motorista. Em uma videochamada, ele retificou a informação e indicou outro ponto onde teria parado antes do hotel. Com auxílio de imagens do Google Street View, o motorista apontou o local em que, segundo seu novo relato, teria ocorrido a aproximação dos policiais.

A corporação realizou novas diligências e verificou câmeras disponíveis na região. Até o momento, segundo a PM, também não foram encontradas imagens que confirmem a parada do veículo ou a aproximação de uma viatura nos termos descritos pelo motorista.

Outro ponto considerado pela investigação é a ausência, até agora, de registro no Centro de Operações da Polícia Militar sobre uma abordagem ou ocorrência envolvendo o motorista ou o Ford Fusion. A corporação, no entanto, ressalta que a inexistência desse registro, isoladamente, não é suficiente para concluir a apuração.

As imagens obtidas pela PM também registraram uma viatura passando nas proximidades da residência de Haddad momentos antes da chegada do veículo do candidato. Segundo a corporação, o veículo policial seguia em velocidade normal e não reduziu o ritmo para verificar o automóvel ou seus ocupantes.

A Polícia Militar trabalha agora para identificar essa viatura e reconstruir o trajeto percorrido pela equipe.

Com os elementos analisados até o momento, a corporação afirma que não conseguiu confirmar objetivamente a ocorrência de perseguição e abordagem nos moldes relatados pelo candidato e pelo motorista. Também não foi identificado, até agora, elemento que comprove uma eventual ação policial com objetivo de intimidar o funcionário.

A Secretaria da Segurança Pública mantém a apuração para esclarecer o episódio, identificar a viatura que aparece nas imagens e reconstruir toda a movimentação registrada na noite de terça-feira (11).

A coluna entrou em contato com assessoria de Fernanda Haddad em busca de resposta quanto a versão apresentada pela Polícia Militar de São Paulo. Assim que houver manifestação o texto será atualizado.