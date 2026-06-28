Justiça decreta prisão de suspeitos de ataque a tiros contra tenente da Rota

Dois homens foram localizados pela PM em Guaianases; policial baleado em São Caetano do Sul segue internado em estado grave, mas estável

A Justiça de São Paulo decretou neste domingo (28) a prisão temporária de dois suspeitos de participação no atentado contra o primeiro-tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos. A decisão foi tomada pela Vara do Plantão da Comarca de Santo André após a identificação dos investigados pelas forças de segurança.

Os suspeitos, de 40 e 52 anos, foram localizados pela Polícia Militar em Guaianases, na zona leste da capital paulista, e encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestam depoimento à Polícia Civil.

Ronickson Pimentel foi baleado na manhã de sábado (27) na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O ataque é tratado pelas autoridades como uma tentativa de execução.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o policial estava parado em sua motocicleta em um semáforo quando foi abordado por criminosos que estavam em outra moto. Os suspeitos emparelharam com a vítima e efetuaram diversos disparos antes de fugir.

O tenente recebeu os primeiros socorros no local e foi levado de helicóptero pelo Águia da Polícia Militar ao Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André.

Segundo a atualização mais recente divulgada pela equipe médica e pela PM, o policial passou por uma cirurgia neurológica delicada e permanece em estado grave, porém estável. De acordo com os médicos, não houve piora no quadro clínico após o procedimento.

Após o atentado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), determinou prioridade máxima às forças de segurança para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

Em publicação nas redes sociais, o governador afirmou ter recebido a notícia com “profunda indignação” e declarou que ataques contra policiais representam uma ameaça a toda a sociedade.

Ronickson Pimentel é irmão de Eloá Pimentel, vítima de um dos casos criminais mais conhecidos do país. Em outubro de 2008, a adolescente foi assassinada após permanecer cerca de 100 horas em cárcere privado em Santo André.

As investigações sobre a motivação do atentado seguem sob responsabilidade do DHPP.