KC-390 Millennium: saiba como é o avião da FAB utilizado em apoio à Venezuela

Aeronave foi criada em uma parceria da Embraer com a Força Aérea para substituir os antigos C-130 Hercules

A Força Aérea Brasileira (FAB) completou neste domingo (28) quatro voos de ajuda humanitária em apoio à população venezuelana após os terremotos que deixaram centenas de mortos e feridos nesta semana. A FAB utiliza a aeronave KC-390 Millennium, do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT).

Desenvolvido pela Embraer, o KC-390 Millennium é o maior avião militar já projetado e produzido na América Latina. Ele foi criado em uma parceria da Embraer com a Força Aérea para substituir os antigos C-130 Hercules.

O Millennium é uma aeronave de transporte tático multimissão que combina alta capacidade de carga, velocidade e versatilidade.

Um dos diferenciais do KC-390 é o uso de turbinas (jet engines) em vez de turboélices. Ele possui capacidade de carga de até 26 toneladas.

Neste domingo, o KC-390 Millennium decolou às 14h, a partir da Base Aérea de São Paulo (BASP), em São Paulo (SP). A aeronave embarcou 35 militares do Corpo de Bombeiros de São Paulo e de Minas Gerais, além de cerca de sete toneladas de equipamentos de resgate.

Desde sexta-feira (26), este foi o quarto voo realizado pela FAB na missão coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

No sábado, a Base Aérea do Galeão (BAGL) foi o ponto de partida da missão com o transporte de 12 toneladas de equipamentos para a montagem de um Hospital de Campanha (HCAMP) da Marinha do Brasil (MB), de sua equipe médica e de purificadores de água na Venezuela.

A carga logística foi preparada e paletizada pelo Centro de Transporte Logístico da Aeronáutica (CTLA). A Marinha disponibilizou 100 militares, sendo 60 fuzileiros navais e 40 profissionais de saúde. O grupo atuará diretamente no atendimento médico especializado e no suporte à população local atingida pela emergência.