Loja no RS faz ‘prova de resistência’ com clientes, e vencedor leva R$ 7 mil

Uma loja de celulares em Rio Grande, no litoral sul do Rio Grande do Sul, de forma inusitada, organizou um desafio que consistia em manter uma das mãos apoiada em uma estrutura instalada em frente ao estabelecimento. O participante que resistisse por mais tempo seria premiado com um celular ou com o valor correspondente em dinheiro.

Ao todo, 120 pessoas participaram da disputa, iniciada ao meio-dia de sábado (11). A prova só chegou ao fim na noite de domingo (12), após mais de 32 horas ininterruptas. O vencedor foi Márcio Franco, de 46 anos, que preferiu receber o prêmio em dinheiro e levou R$ 7 mil.

A iniciativa partiu de Cristiano Lauterbach, proprietário da Padrinho’s Celulares. Segundo ele, a ideia surgiu depois que a loja foi alvo de um assalto. O empresário contou que criminosos invadiram o estabelecimento, danificaram a entrada e levaram aparelhos celulares e dinheiro. No entanto, os bens foram recuperados com a colaboração da população.

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De acordo com Lauterbach, a duração da competição superou as expectativas da organização. Uma equipe de ambulância permaneceu no local durante todo o evento e, em determinado momento, chegou a sugerir o encerramento antecipado da disputa com a divisão do prêmio entre os finalistas.

A proposta, porém, foi rejeitada após críticas do público. Com isso, a organização optou por manter a competição até que restasse apenas um participante. Na reta final, os concorrentes também deixaram de poder se apoiar na estrutura e passaram a manter apenas o braço estendido, o que levou ao encerramento da prova pouco mais de uma hora depois.