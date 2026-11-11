Mãe de crianças desaparecidas no Maranhão e advogada dizem ter sido alvo de ataque a tiros

SSP do Maranhão afirmou que episódio não tem relação com os filhos de Clarice Cardoso, e sim com outro caso defendido pela advogada Nathaly Moraes

A advogada Nathaly Moraes afirmou que o carro em que ela estava com sua cliente Clarice Cardoso, mãe de duas crianças que estão desaparecidas desde janeiro em Bacabal, no Maranhão, foi alvo de um ataque a tiros na tarde de terça-feira (10).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Nathaly relata que estava em Paço do Lumiar, na região metropolitana de São Luís, após ser chamada para um caso. Além dela e de Clarice, um motorista também estava no veículo.

Clarice é mãe de Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, que estão desaparecidos desde 4 de janeiro de 2026, quando sumiram na comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, na zona rural de Bacabal. Em setembro, as buscas pelos irmãos passaram a contar com ferramentas da Interpol.

“Caíram de bala no meu carro. Vários, vários tiros. Pela graça de Deus, nenhum pegou em mim. Inclusive, eu estava com Clarice dentro do carro, estava acompanhada aqui no carro, e simplesmente caíram de bala”, disse a advogada.

Segundo ela, seis homens encapuzados se aproximaram e efetuaram mais de dez disparos. “Isso é um atentado à advocacia, porque eu estava trabalhando. Me chamaram para atender, eu saí para resolver uma situação e, quando cheguei lá, fui recebida por jagunços com muitas balas”, disse.

“Foram mais de dez tiros na minha direção, inclusive tiro de arma grande”, acrescentou. No vídeo, ela mostrou que os disparos quebraram o farol do carro e deixaram marcas na lateral e na traseira. Em outra publicação, a mulher afirmou que os criminosos utilizaram fuzis. “Só tiro de fuzil, e não foi polícia, não”, disse.

“Eles vieram dizendo: ‘eu vou te matar, desgraçada, tu vai morrer’. Eu estava trabalhando. E agora eu tenho que escolher entre trabalhar e ficar viva?”, disse ela.

Nas redes sociais, Clarice relatou que se sentia anestesiada com a situação. “A ficha está caindo agora. Eu precisei tomar um calmante. Comecei a me tremer, comecei a ficar gelada, ânsia de vômito“, afirmou.

“Foi uma cena de filme, gente. Você está dentro de um carro, você, sua advogada, o motorista, e, quando pensa que não, você é surpreendida por seis homens armados com armas grandes. E rodearam o carro, porque o carro ainda estava parado quando eles começaram a atirar.” Segundo ela, havia uma espécie de barricada na rua, o que dificultou a saída da região.

“Eu não vou desistir de ir atrás de notícias dos meus filhos, de buscas respostas pelos meus filhos”, disse.

Nota SSP-MA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) afirmou em nota que o caso não tem relação com os filhos de Clarice que estão desaparecidos, mas sim em razão de um conflito que envolve a posse de um terreno que é ocupado pelos clientes de Nathaly.

“A advogada atua em defesa de pessoas envolvidas na ocupação do terreno, alvo de denúncias de invasão de propriedade e dano ao patrimônio desde o último domingo (8), com novos desdobramentos na segunda-feira (9) e terça-feira (10).” SSP do Maranhão

Nathaly relatou que procurou a Delegacia Especial do Maiobão, mas que, devido à demora no atendimento, precisou ir a outra delegacia. Ela afirmou ainda que policiais militares viram os suspeitos, mas não os conduziram à delegacia.

“Eu gostaria de entender porque a SSP não prendeu as pessoas. Vocês vão continuar omitindo e ocultando ou vão resolver o problema?”, disse Nathaly à polícia em suas redes.

Na nota, SSP-MA afirmou não ter atendido Nathaly porque a delegada estava ocupada com outro atendimento no momento. “Ao ser informada que precisaria aguardar para ser atendida, Nathaly declarou que não esperaria e deixou o local”, escreveu.

A advogada também afirmou que já havia relatado à Ordem dos Advogados do Brasil do Maranhão (OAB-MA) que recebia ameaças.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da OAB-MA, Kaio Saraiva, afirmou que a entidade não aceitará violências contra advogados no exercício de sua profissão.

*Com informações do Estadão Conteúdo