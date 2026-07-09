Mais dois homens que teriam ligação com ataque a tenente da Rota são mortos

Um dos homens seria o piloto da moto usada em tentativa de homicídio contra Ronickson Pimentel

Dois homens morreram após serem atingidos por equipes do 1º Batalhão de Polícia de Choque (Rota), da Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (9). Um deles, segundo a corporação, seria o piloto da moto do atentado contra o tenente Ronickson Pimentel.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a corporação realizou um patrulhamento na região de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, e, durante uma tentativa de abordagem a dois suspeitos, houve reação e a intervenção policial. Os dois homens foram atingidos e prontamente socorridos ao PS, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda conforme a SSP, foram apreendidos com os homens 2,6 quilos de maconha, além de porções de crack. Um deles, de 37 anos, era procurado pela Justiça por roubo, furto, corrupção de menores, tráfico de drogas e suspeito de participação na tentativa de homicídio de um policial militar.

A perícia foi acionada e as armas dos policiais e dos envolvidos já foram apreendidas. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, localização/apreensão de objeto e tráfico de drogas no 26º DP, sendo comunicado ao DHPP.

Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia de que Marcelo de Jesus Dias, conhecido como “Nego Zum”, estaria escondido na região de Heliópolis e foi até o local.

Outras duas mortes

Outro homem apontado como participante do atentado contra o tenente Ronickson Pimentel, da Rota já havia sido morto no dia 1º de julho, na zona leste de São Paulo, após uma suposta troca de tiros com agentes da corporação.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia indicando a participação do suspeito no caso. Ao verificar a situação, na região de Guaianases, o homem resistiu à abordagem e, segundo a PM, atirou contra os policiais, que reagiram.

No dia 2 de julho, mais um suspeito de participar do atentado contra o tenente foi morto por policiais da mesma tropa em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. A ocorrência foi registrada no fim da noite do dia 2 e confirmada pela Jovem Pan na manhã do dia 3.

O homem foi identificado como Elenilson Misael Da Silva, conhecido como “Galego”, que seria integrante do PCC.

O atentado

Ronickson Pimentel foi alvo de uma série de disparos quando estava parado com a sua moto em um semáforo em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, no dia 27 de junho. Ele foi surpreendido pelos criminosos, que se aproximaram em dupla, também em uma motocicleta, e abriram fogo contra o tenente.

O policial foi socorrido pelo helicóptero Águia e, desde então, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André.

Dois homens suspeitos de envolvimento no crime foram presos temporariamente no dia 28. Eles são investigados por darem cobertura logística para os autores dos disparos, que seguem foragidos. Nesta quarta, a polícia informou também que identificou o suspeito de efetuar os disparos.

O atentado foi planejado há pelo menos três meses, segundo o secretário da Segurança Pública do Estado, Nico Gonçalves. Em conversa com o Estadão, o chefe da pasta informou que as investigações apuraram que um dos suspeitos envolvidos no crime já monitorava a casa do policial antes de ser baleado. “Isso aconteceu há uns três meses”, afirmou o secretário.