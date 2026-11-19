Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 45 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.088 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 10 – 21 – 24 – 28 – 34 – 44.
15 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 93.739,59 cada. 2.750 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 730,43. O próximo concurso será no domingo (22).
Apostas
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Assuntos
continue lendo
- Motorista é preso ao tentar morder policiais depois de bater em 6 carros Estadão Conteúdo · há 6 horas
- Ataque hacker no iFood expõe dados de clientes, entregadores e restaurantes Júlia Lara · há 6 horas
- Lutador de MMA é solto e expulso de equipe após ser preso suspeito de matar o próprio cachorro Misael Mainetti · há 6 horas
- Saiba onde fica a aldeia em que indígenas isolados fizeram contato pela 1ª vez Estadão Conteúdo · há 7 horas