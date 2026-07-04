Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 38 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (4) o sorteio do concurso 3.027 da Mega-Sena, sorteando o prêmio de R$ 32 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 34 – 24 – 16 – 47 – 15 – 06.

Nenhuma aposta levou o prêmio máximo e o prêmio acumulou em R$ 38 milhões. O próximo sorteio vai acontecer terça-feira (7) às 21h.

44 apostadores acertaram 5 números e vão levar R$ 45.413,55 cada pela quina. Outras 3.304 pessoas fizeram quatro acertos e recebem R$ 996,89 cada.

Como jogar na Mega-sena?

O mínimo para apostar na Mega-Sena custa R$ 6,00. Além de acertar seis números, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.