Motorista morre após Porsche bater em mureta na Rodovia dos Imigrantes; veja vídeo
Um motorista morreu após a Porsche que dirigia bater contra uma barreira de concreto e uma pilastra de uma passarela na madrugada de domingo (12), na Rodovia dos Imigrantes, na altura do bairro dos Alvarengas, em São Bernardo do Campo (SP). A informação do carro envolvido no acidente é da TV Globo.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima, que ainda não havia sido identificada, perdeu o controle do carro antes da colisão. A morte foi constatada no local.
Segundo o boletim de ocorrência, durante o atendimento da ocorrência foram encontrados um passaporte e um telefone celular no local do acidente. Os objetos foram apreendidos e serão utilizados para auxiliar na identificação da vítima e na investigação do caso.
A Polícia Civil solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML), que devem contribuir para esclarecer as circunstâncias do acidente e confirmar a identidade do motorista.
O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo como colisão, morte suspeita e localização e apreensão de carro.