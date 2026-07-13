Motorista morre após Porsche bater em mureta na Rodovia dos Imigrantes; veja vídeo

Acidente ocorreu na altura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, durante a madrugada de domingo (12)

Um motorista morreu após a Porsche que dirigia bater contra uma barreira de concreto e uma pilastra de uma passarela na madrugada de domingo (12), na Rodovia dos Imigrantes, na altura do bairro dos Alvarengas, em São Bernardo do Campo (SP). A informação do carro envolvido no acidente é da TV Globo.

🚨 PORSCHE FICA D3STRU1D0 E MOTORISTA P3RDE A V1DA NA IMIGRANTES



Um motorista p3rdeu a v1da na madrugada deste domingo (12) após um grave ac1dente na Rodovia dos Imigrantes, na altura do km 27, sentido São Paulo. pic.twitter.com/4o1XNit2hH — Não FOI ACIDENTE (@OficialNFA) July 12, 2026

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima, que ainda não havia sido identificada, perdeu o controle do carro antes da colisão. A morte foi constatada no local.

Segundo o boletim de ocorrência, durante o atendimento da ocorrência foram encontrados um passaporte e um telefone celular no local do acidente. Os objetos foram apreendidos e serão utilizados para auxiliar na identificação da vítima e na investigação do caso.

A Polícia Civil solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML), que devem contribuir para esclarecer as circunstâncias do acidente e confirmar a identidade do motorista.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo como colisão, morte suspeita e localização e apreensão de carro.