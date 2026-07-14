Mulher que se passou por criança é indiciada por mentir para receber doações

Segundo as autoridades, ela teria enganado integrantes de um grupo de oração, em 2021, ao fingir estar com câncer terminal

Em junho, a mulher foi presa pela Polícia Civil de Santa Catarina por estelionato e falsa identidade

A Polícia Civil do Paraná indiciou por estelionato na última sexta-feira (10) Amanda Maira Souza de Oliveira, a mulher que fingiu ser uma adolescente de 12 anos e tentou enganar uma família em Joinville (SC).

A acusada supostamente teria enganado integrantes de um grupo de oração, em 2021, ao fingir estar com câncer terminal. Segundo a polícia, o caso foi registrado em Colombo, e a mulher passou por interrogatório e negou todos os crimes. O inquérito foi encaminhado à Justiça do Paraná.

Em junho, a mulher foi presa pela Polícia Civil de Santa Catarina por estelionato e falsa identidade. A suspeita utilizava o nome falso de “Gabriele” e se passava por uma adolescente de 12 anos para enganar uma família no distrito de Pirabeiraba. A prisão ocorreu na casa das vítimas, onde a investigada morava há cerca de 14 meses.

De acordo com as investigações, a mulher alegava ser portadora de autismo e de outras condições clínicas para ganhar a confiança dos moradores e sustentar a farsa. Para justificar a aparência física de adulta, ela argumentava que seus traços eram resultado do uso forçado de hormônios durante a infância.

A Polícia Civil informou que, para reforçar o papel de criança, a investigada adotava uma rotina específica. “A suspeita mantinha comportamentos infantilizados, utilizando rotineiramente chupetas, mamadeiras e objetos lúdicos”, relata a corporação.

Investigações apontaram que a mulher é reincidente neste tipo de crime. Ela já acumula antecedentes penais por golpes semelhantes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás.

Durante o interrogatório, a mulher confessou a autoria dos fatos. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi encaminhada ao Presídio Regional de Joinville. Ela permanece à disposição do Poder Judiciário.