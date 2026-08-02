Não tem dois democratas disputando à Presidência, do lado de lá é golpista, diz Tebet

Candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet (PSB) marcou presença no evento que lançou oficialmente a candidatura do presidente Lula (PT) à reeleição na Presidência e fez fortes críticas à oposição do governo atual.

Durante sua fala, Tebet não citou o nome do principal adversário de Lula, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas disse que ‘do lado de lá, é extrema direita’, acrescentando que ‘do lado de lá é simplesmente tal pai, tal filho! (Uma vez) golpista, sempre golpista’, fazendo uma referência à família Bolsonaro.

“O que mais está me impressionando positivamente é que a ficha do povo brasileiro está caindo. (O povo) está entendendo que não tem dois democratas disputando a eleição. Do lado de lá é extrema-direita, é aquele que quer eliminar direitos já conquistados. Que acha que lugar de mulher é dentro de casa. Do lado de lá é simplesmente tal pai, tal filho! (Uma vez) golpista, sempre golpista e a população brasileira está começando a perceber isso”. Simone Tebet

Na sequência, Tebet, ainda sem citar nomes, falou sobre a relações internacionais do Brasil e sobre a soberania nacional, afirmando que ‘ninguém vai entregar nossas riquezas para governos estrangeiros’.

“Vamos continuar defendendo a democracia. Ninguém vai entregar nossa riqueza a governos estrangeiros. O Brasil é do povo brasileiro, as nossas riquezas são nossas. Os nossos problemas somos nós que resolvemos” Simone Tebet

Lula é oficializado como candidato à reeleição para a Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi oficializado neste domingo (02) candidato à Presidência do Brasil. O atual mandatário, que tem 80 anos, vai em busca da reeleição e busca chegar ao seu quarto mandato. Ele já foi eleito em 2002, 2006 e 2022.

Participaram da convenção Edinho Silva, Geraldo Alckmin (PSD), Guilherme Boulos (PT), Fernando Haddad (PT) e Simonet Tebet (PSD), Marina Silva (Psol) e outros aliados no mandatário.