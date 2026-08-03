Nunes suspende rodízio em SP após ferroviários anunciarem greve em 3 linhas de trem

Os trabalhadores das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade decidiram paralisar as atividades por tempo indetermidado

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), suspendeu o rodízio de carros na terça-feira (4), em São Paulo. A medida foi adotada depois de ferroviários anunciarem greve por tempo indeterminado que afetará a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Em protesto pelas falhas desde que a Trivia Trens assumiu o controle das linhas, os ferroviários iniciarão a paralisação à meia-noite de terça. A operação seguirá normal na 10-Turquesa, nas linhas de metrô e nas operadas pela Via Mobilidade e TicTrens.

A votação foi realizada na sede do sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (Stefzcb), no Brás. A assembleia foi marcada, com indicativo de greve, depois que o vagão da linha 12-Safira ficou destruído por um incêndio.

O incidente e falhas elétricas também ocasionaram a paralisação das linhas 11-Coral e 13-Safira. As três linhas são operadas pela Trivia Trens.

Depois do episódio, o governo de São Paulo decidiu retomar o controle das linhas por 90 dias e trabalha com a empresa na operação. Cinco dias depois, o Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio da Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital, instaurou inquérito para apurar falhas.