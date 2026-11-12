JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h15
Brasil

O que se sabe sobre a falha global na Microsoft

Empresa abriu investigação depois de usuários relataram instabilidade no acesso às caixas de e-mail

Jovem Pan

microsoft
microsoft Pixabay/ efes

Usúário relataram nesta quinta-feira (12) falhas no Microsoft Outlook. Só no Brasil, por volta das 15h10, foram 7.803 relatos, segundo a plataforma Downdetector. No mesmo período, foram feitos 3.058 reportes de instabilidade no Microsoft 365.

O que diz a Microsoft?

A Microsoft disse que uma falha global identificada pela big tech está afetando a conectividade dos serviços do Microsoft 365, como Word, Outlook e Teams. A empresa abriu investigação depois de usuários relataram instabilidade no acesso às caixas de e-mail.

Por meio de publicações no X (ex-Twitter), a Microsoft relatou ter detectado carga elevada em parte da infraestrutura por indisponibilidade de servidores. Segundo a big tech, a situação contribuiu para os erros de conectividade no Exchange Online, o serviço de e-mails da empresa.

Até o momento da publicação desta reportagem, a Microsoft continua a trabalhar para restabelecer os serviços.

continue lendo

Apostas esportivas Brasil ‘Previsibilidade’ para investir no Brasil? O mercado de apostas conta outra história sob o olhar dos agentes financeiros internacionais Há uma divergência importante dentro do próprio governo sobre o tema
  1. O que se sabe sobre o ciclone previsto para atingir o Brasil na próxima semana Jovem Pan · há 26 minutos
  2. Anvisa suspende venda de queijo mussarela da marca Italy após detectar 'presença de bactéria' Jovem Pan · há 2 horas
  3. Caixa Seguridade informa que sofreu ataque hacker com vazamento de CPFs Estadão Conteúdo · há 2 horas
  4. Laudo aponta causa da morte de homem preso em viatura após PMs jogarem spray de pimenta Estadão Conteúdo · há 4 horas