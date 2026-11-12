O que se sabe sobre a falha global na Microsoft
Usúário relataram nesta quinta-feira (12) falhas no Microsoft Outlook. Só no Brasil, por volta das 15h10, foram 7.803 relatos, segundo a plataforma Downdetector. No mesmo período, foram feitos 3.058 reportes de instabilidade no Microsoft 365.
O que diz a Microsoft?
A Microsoft disse que uma falha global identificada pela big tech está afetando a conectividade dos serviços do Microsoft 365, como Word, Outlook e Teams. A empresa abriu investigação depois de usuários relataram instabilidade no acesso às caixas de e-mail.
Por meio de publicações no X (ex-Twitter), a Microsoft relatou ter detectado carga elevada em parte da infraestrutura por indisponibilidade de servidores. Segundo a big tech, a situação contribuiu para os erros de conectividade no Exchange Online, o serviço de e-mails da empresa.
Até o momento da publicação desta reportagem, a Microsoft continua a trabalhar para restabelecer os serviços.
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