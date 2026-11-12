O que se sabe sobre o ciclone previsto para atingir o Brasil na próxima semana

Entre as próximas segunda (16) e terça-feira (17), um novo ciclone deve se formar próximo à região sul do Brasil. O sistema terá uma intensidade muito alta e, além de causar tempestades severas, será capaz de organizar a circulação umidade sobre o sudeste e o centro-oeste, formando chuvas torrenciais nessas regiões. A informação é do site internacional de meteorologia, Meteored.

O ciclone extratropical deve formar um corredor de umidade sobre o país, alimentando a formação de tempestades severas, chuva acima de 100 mm e rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h. Há risco de alagamentos, deslizamentos e outros fenômenos extremos.

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), afirmou que até a formação do possível ciclone na próxima semana, as chuvas devem ocorrer em grande parte do Brasil até o fim desta semana. Com previsão de pancadas acompanhadas de trovoadas em áreas do oeste e sul da região norte, no litoral sul da Bahia, no interior do nordeste e nos setores norte e leste da Região Sul.

Já no centro-oeste e no sudeste, as chuvas devem ser ainda mais intensas. Segundo o INMET, os maiores acumulados de chuva estão previstos para o Acre, oeste e sul do Amazonas, Rondônia, sul do Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, sul da Bahia e São Paulo.