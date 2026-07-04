O que se sabe sobre o desaparecimento de Dayanne Rodrigues, ex do goleiro Bruno

Último registro de Dayanne foi na manhã de quinta-feira (2), quando deixou os filhos na casa da sua mãe

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, ex-esposa do goleiro Bruno Fernandes, está desaparecida desde a manhã de quinta-feira (2), quando, segundo familiares, deixou os filhos na casa da mãe, e desde então não deu mais notícias.

O marido de Dayanne encontrou algumas cartas na casa do casal após o sumiço da esposa. Em delas, obtidas pelo G1, Dayanne menciona, em tom de despedida, que ela vinha sofrendo ameaças de agiotas e pede proteção às autoridades para seus familiares.

No documento, datado de 2 de julho, ela também registrou que desejava que as filhas ficassem com a mãe e os filhos com o pai.

Além da Polícia, a própria família segue buscando informações sobre Dayanne. O marido dela publicou nas suas redes sociais um cartaz sobre o desaparecimento, afirmando que “qualquer informação pode fazer a diferença”.

Envolvimento com o goleiro Bruno

Dayanne foi casada com Bruno Fernandes quando Eliza Samudio desapareceu, em junho de 2010. Na época, ela chegou a ser presa e denunciada por sequestro e cárcere privado do filho do goleiro com Eliza, o Bruninho, mas acabou sendo absolvida das acusações.

Confira a nota da polícia sobre o caso

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que nessa sexta-feira (3/7), um homem, de 36 anos, registrou ocorrência do desaparecimento de sua esposa, de 39 anos, vista pela última vez na quinta-feira (2/7).

A PCMG realiza a coleta de informações e diligências sobre o paradeiro da ausente e solicita à população que, caso identifique a desaparecida, informe gratuitamente pelo número 0800 2828 197. A identidade e quaisquer outros dados do informante são preservados.