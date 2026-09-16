Oito estados e DF registram recorde de chuvas para o mês de setembro

Levantamento do Inmet mostrou que São Paulo é o estado com maior número de estações que ultrapassaram marcas históricas

Dez estações de São Paulo registraram recorde para o mês de setembro

Estações meteorológicas de oito estados e do Distrito Federal já registraram em setembro volumes de chuva suficientes para superar os recordes históricos de precipitação do mês, segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os dados correspondem ao período entre 1º e 15 de setembro. São Paulo é o estado com o maior número de estações que ultrapassaram as marcas históricas, com dez no total.

Em Bragança Paulista, na Serra da Mantiqueira, o acumulado de chuva chegou a 295,4 milímetros, quase o triplo do recorde histórico para setembro, de 105 milímetros, registrado em 2022. Em Iguapé, no litoral sul, foram 341,8 milímetros, mais de 100 milímetros acima da marca anterior, de 238,6 milímetros, registrada em 2019.

Duas estações da capital paulista também superaram os recordes anteriores. Em Interlagos, na zona sul, o acumulado chegou a 265 milímetros, acima dos 243,1 milímetros registrados em 1983. Já no Mirante de Santana, na zona norte, foram 253,8 milímetros, também acima dos 243,1 milímetros registrados em 1983.

As outras estações paulistas que ultrapassaram as marcas históricas ficam em Taubaté, Piracicaba, Marília, Campos do Jordão, Registro e Barra do Turvo.

Minas Gerais aparece em segundo lugar, com seis estações acima dos recordes anteriores. Em Divinópolis, o volume quase dobrou: passou de 57,2 milímetros, registrados em 2019, para 106,6 milímetros neste mês. Em Coronel Pacheco, foram 165 milímetros, enquanto a marca anterior era de 103,4 milímetros, registrada em 2015.

Também houve novos recordes nas estações de Monte Verde, Maria da Fé, Machado e Bambuí.

O Rio de Janeiro vem em seguida, com cinco estações que superaram as marcas históricas. O destaque foi Paty do Alferes, onde a estação de Avelar registrou 96,8 milímetros de chuva. O recorde anterior era de 12,4 milímetros, registrado em 2024.

Estações de Paraty, Niterói, Carmo e Santa Maria Madalena também superaram os recordes anteriores.

Além desses Estados, três estações do Mato Grosso e três do Paraná também ultrapassaram as marcas históricas. O levantamento inclui ainda duas estações de Goiás, duas do Tocantins, uma do Distrito Federal e uma do Espírito Santo.

Veja as estações meteorológicas que superaram recordes históricos em setembro. A lista está organizada de acordo com os maiores volumes de chuva registrados no mês: