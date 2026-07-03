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Operação da PF mira irregularidades em emendas PIX em municípios de Roraima

Ação cumpre 41 mandados de busca em quatro estados por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF)
Bruno Pinheiro Nícolas Robert

Bruno Pinheiro e Nícolas Robert

PF
Operação da PF mira irregularidades em emendas PIX em municípios de Roraima Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), uma operação que visa investigar irregularidades na aplicação de recursos federais transferidos a municípios de Roraima por meio de emendas parlamentares conhecidas como “emendas PIX”. A Jovem Pan apurou que o prefeito de São Luiz do Anauá, Elias Beschorner (PP), e o ex-prefeito James Batista, são alvos da ação denominada de Acesso Negado.

Ao todo, policiais federais cumpriram 41 mandados de busca e apreensão em Roraima, Bahia, São Paulo e Tocantins. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O foco da operação são as transferências destinadas às prefeituras de Iracema (RR) e São Luiz do Anauá (RR).

A investigação começou após auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU), realizadas por determinação do STF. Os relatórios apontaram indícios de irregularidades no planejamento, na execução e na transparência do uso desses recursos públicos.

O inquérito apura crimes contra a administração pública, fraude em licitações e contratos, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro.

As Emendas Pix são recursos parlamentares individuais transferidos diretamente a estados e municípios de forma rápida e sem a necessidade de convênios ou projetos prévios. Por essa flexibilidade na liberação, a modalidade exige acompanhamento e controle social sobre a aplicação das verbas públicas.

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