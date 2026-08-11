Ferroviários da linha 10-Turquesa de SP entram em ‘estado de greve’

A categoria permanecerá com o aviso ativo até que o governo estadual e a CPTM cumpram com as propostas apresentadas ao TRT durante negociação para fim da paralisação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Na prática, o serviço da Linha 10-Turquesa não será paralisado

Ferroviárias da linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) aprovaram na segunda-feira (10) “estado de greve” até que o governo estadual e a empresa cumpram com as propostas apresentadas ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para o fim da paralisação dos trabalhadores das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Na prática, os funcionários da via que liga a região do Grande ABC à capital não irão parar as atividades, mas a decisão consiste em um aviso sobre a possibilidade de o serviço ser suspenso.

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo, que representa os trabalhadores da antiga Ferrovia Paulista (Fepasa), realizou assembleia na Estação Mauá. A categoria tratou sobre o projeto de lei enviado pelo governo paulista à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) que garante o emprego dos funcionários da CPTM.

Conforme informado pelo sindicato, os trabalhadores aprovaram a proposta.

O texto estabelece que os funcionários das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, concedidas à Trivia Trens, poderão ser absorvidos por órgãos e instituições da administração pública direta ou indireta do estado de São Paulo por meio de redistribuição, cessão, aproveitamento ou remanejamento.

A proposta também inclui a garantia do emprego aos funcionários da linha 10-Turquesa em caso de uma futura concessão à iniciativa privada.