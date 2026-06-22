Operação na fronteira pode ter sido a maior apreensão de cocaína do país, diz Receita

Fiscalização interceptou 260 toneladas de madeira que podem conter até 50 toneladas de entorpecente em Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS)

A Receita Federal, em cooperação com autoridades dos Estados Unidos e da Bolívia, interceptou no domingo (21) oito caminhões carregados com 260 toneladas de madeira na faixa de fronteira. A estimativa do órgão é que a carga oculte entre 20 e 50 toneladas de cocaína, o que pode configurar a maior apreensão da droga já registrada no território brasileiro.

Denominada de Timber Shield, a operação identificou o entorpecente oculto na estrutura do material em fiscalizações realizadas em Corumbá (MS) e Cáceres (MT). Segundo a Receita, a substância foi encontrada em estado líquido e misturada à madeira. A técnica de camuflagem tem como objetivo alterar a aparência física do material para dificultar a identificação em portos e postos de fronteira.

A ação é resultado do compartilhamento de informações de inteligência que indicam a relação desta carga com outra apreensão de 100 toneladas de cocaína realizada no Chile, no último dia 6. De acordo com as autoridades norte-americanas, os carregamentos saíram do mesmo local de produção, na Bolívia.

A Polícia Federal (PF) foi acionada para realizar a perícia técnica e confirmar o volume total da substância. O órgão também assume a custódia da droga e a condução da investigação criminal. Além da Receita e da Polícia Federal, participam da operação o Exército Brasileiro, o Gefron de Mato Grosso e as Polícias Técnico-Científicas estaduais.

De acordo com a Receita, as cargas permanecem em território brasileiro sob fiscalização e não há possibilidade de retorno do material ao país de origem. Os procedimentos de perícia e pesagem final continuam em andamento para a conclusão do flagrante.