PF mira esquema de lavagem de R$ 7,6 bilhões em postos de combustíveis no RJ

De acordo com a Polícia Federal, a investigação apontou a participação de agentes públicos em organização criminosa

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (7) a sexta fase da Operação Unha e Carne para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar R$ 7,6 bilhões por meio de postos de combustíveis no Rio de Janeiro. O esquema, que operava na Região Metropolitana, contava com a participação de agentes públicos.

Ao todo, policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e na capital fluminense. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores do grupo, além da suspensão das atividades econômicas das empresas envolvidas nas irregularidades.

As investigações indicam que o valor bilionário foi movimentado nos últimos seis anos. Os dados constam em um Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à PF.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e contratação direta ilegal. Segundo a PF, novas infrações penais podem ser identificadas durante a análise dos materiais apreendidos.

A operação faz parte da Força-Tarefa Missão Redentor II, uma iniciativa da Polícia Federal para o combate a grupos criminosos no estado do Rio de Janeiro. A ação segue as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 635.