Pai, mãe e filho são encontrados mortos dentro de casa, em Curitiba

Quem acionou a polícia foi um representante do condomínio onde morava a família, após encontrar os corpos

A médica Claudia Hitomi Shimada Furuyama, de 57 anos, o engenheiro Marcos Alberto Furuyama, 58, e o filho do casal, o estudante de engenharia Rafael Furuyama, 23 anos, foram encontrados mortos na tarde de terça-feira (25) dentro do apartamento onde moravam, no bairro Água Verde, em Curitiba, no Paraná, informou a Polícia Civil.

Rafael, de 23 anos, cursava o 8º período de Engenharia Mecatrônica no Campus Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A instituição lamentou o ocorrido. “Neste momento de profunda dor e consternação, a UTFPR se solidariza com familiares, amigos, colegas e professores de Rafael Furuyama”, escreveu.

Quem acionou a polícia foi um representante do condomínio onde morava a família após encontrar os corpos. Ele teria chamado um chaveiro para entrar no imóvel, que estava trancado por dentro, depois que estranhou o sumiço das vítimas.

De acordo com o delegado da PCPR Ivo Viana, responsável pela investigação, os três corpos tinham vestígios de perfuração e a polícia aguarda o resultado da perícia do sangue encontrado em duas armas brancas e nas roupas das vítimas para esclarecer como o crime teria acontecido.

Segundo o delegado, a polícia trabalha com a hipótese de que a violência teria ocorrido em um dos quartos, onde foram encontrados os corpos de Claudia e Rafael.

“Nós basicamente conseguimos limitar o epísódio do que aconteceu em dois cômodos. Nas demais dependências não havia indicativos de luta, vestígios de sangue, objetos quebrados ou desorganização além desses dois cômodos onde os corpos foram encontrados”, disse o delegado em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26).

Ainda de acordo com o delegado, uma amiga de Claudia teria mantido contato com ela por mensagens de celular até domingo (23), e a médica teria respondido.

“Até o momento, a última movimentação aconteceu no domingo, mas vamos fazer uma análise minuciosa para confimrar se só eles estavam no apartamento.

Viana afirmou que a amiga foi até o condomínio para entregar uma encomenda, mas não chegou a subir no apartamento. Vizinhos também não relataram ter percebido movimentações ou situações anormais nos últimos dias. “Os vizinhos disseram que não houve indicativo de que alguém tivesse entrado no local, nem que eles tenham pedido socorro”, afirmou o delegado.

Durante a coletiva, o delegado disse ainda que o apartamento havia sido levado a leilão, e um oficial de Justiça já teria ido ao condomínio para intimar a família.