Pai que chutou filha no PR é suspeito de agredir enteado de 5 anos

O homem que agrediu a filha de três anos com um chute no rosto em Francisco Beltrão, no Paraná, também é suspeito de cometer violência física contra o enteado, um menino de cinco anos, informou nesta quinta-feira (9) um dos delegados responsáveis pelo caso, Ricardo Moraes.

Segundo Moraes, as agressões teriam ocorrido algumas semanas antes do chute na criança mais nova, que foi gravado por uma câmera de segurança na rua em que andavam. A suspeita é de que o menino tenha sido atingido no rosto com um cinto ou um pedaço de madeira e o garoto ainda teria algumas marcas, cujas provas foram incluídas no inquérito. A reportagem não localizou a defesa do pai, que não teve a identidade revelada.

“Há indícios de que aquela agressão não foi a única e tampouco só contra a menina. O outro menino, que seria enteado dele, também já teria sofrido algumas agressões pretéritas. Todo esse contexto foi levado ao conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário, que expediu o mandado de prisão”, afirmou o delegado Ricardo Moraes em entrevista coletiva.

Entenda o caso

A Polícia Civil do Paraná investiga um homem que foi filmado agredindo a própria filha, de 3 anos, em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. O caso aconteceu no último domingo (5) e ganhou repercussão após imagens de câmeras de segurança circularem nas redes sociais. As gravações mostram o homem caminhando com a menina e outro filho, de 5 anos. Em determinado momento, ele desfere um chute na criança, que cai no chão. Logo depois, um terceiro homem tenta intervir, mas é confrontado pelo pai.

A mãe das crianças tomou conhecimento da agressão ao ver o vídeo compartilhado nas redes sociais e registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (7). Em resposta à Jovem Pan, a Polícia Civil informou que o investigado compareceu à unidade policial e foi ouvido na tarde de quarta-feira (8). Ele confirmou a agressão e alegou que foi motivado pelo choro da criança, porém disse não se recordar completamente dos fatos.

Além disso, a Polícia confirmou que segue com a oitiva de testemunhas e está em busca de mais imagens de câmeras de videomonitoramento de todo o trajeto percorrido pelo suspeito e pelas crianças. A vítima foi submetida a exame de lesão corporal e a PCPR também aguarda a conclusão do laudo pericial. Como não houve prisão em flagrante, o investigado foi liberado após ser ouvido. De acordo com o delegado Anderson Andrei, foi instaurado um inquérito e o homem responderá pelo crime de lesão corporal.