Pais esquecem criança dentro de avião e piloto avisa torre de controle: ‘Situação inusitada’

Em nota, a Latam informou que a criança permaneceu a bordo da aeronave após os familiares desembarcarem, e que ela foi entregue à mãe, em segurança, 15 minutos depois

Uma situação descrita como “inusitada” foi registrada na tarde deste sábado, 14, no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Uma criança, com a aparência de sete anos, foi esquecida a bordo de um avião da companhia aérea Latam, que tinha acabado de pousar na capital gaúcha, vindo de São Paulo (voo LA3420). O piloto soube da situação e acionou a torre de controle, solicitando a presença de um despachante.

“Por favor, temos uma situação meio inusitada. Uma família desembarcou e esqueceu o filho a bordo aqui. Aparentemente sete anos. Preciso que um despachante venha aqui, por gentileza”, disse.

Do outro lado da linha, a controladora de tráfego aéreo respondeu dizendo que já estavam cientes da situação e informou que os pais estavam na área de desembarque “perguntando pelo filho”. O diálogo foi registrado pelo canal Spotter SBPA Live e divulgado no YouTube.

Em nota, a Latam informou que a criança permaneceu a bordo da aeronave após os familiares desembarcarem, e que ela foi entregue à mãe, em segurança, 15 minutos depois “após a confirmação do vínculo familiar”.

Conforme resoluções da Agência Nacional de Aviação (Anac), o auxílio operacional em solo, nesses casos, deve ser feito por um funcionário da companhia aérea. Como os pais já tinham acessado a área de desembarque, eles não poderiam retornar ao avião para buscar o filho. Os motivos para o esquecimento não foram esclarecidos.