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Brasil

Pará declara emergência ambiental por incêndios florestais

Cerca de 700 focos estiveram ativos nas últimas 48 horas

AFP

Bombeiros combatem um incêndio florestal perto do vilarejo de Preveli, na região de Rethymno, na ilha de Creta, Grécia, em 30 de julho de 2026
No Pará, que conta com 8,7 milhões de habitantes, a seca é considerada "severa" Foto por COSTAS BALTAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

O estado do Pará, na Amazônia, declarou emergência ambiental devido a centenas de incêndios florestais que ocorrem em meio a uma forte seca associada ao fenômeno El Niño.

Desde o início de novembro, o Pará registrou pouco mais de 5.000 incêndios, quase a mesma quantidade observada durante todo o mês em 2025, segundo dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Cerca de 700 incêndios estiveram ativos nas últimas 48 horas.

A Amazônia está sendo afetada pelo El Niño, um fenômeno climático que eleva as temperaturas e provoca secas na região.

No Pará, que conta com 8,7 milhões de habitantes, a seca é considerada “severa” e o “ressecamento da vegetação favorece a propagação do fogo e ameaça comunidades, florestas e atividades produtivas”, explicou o governo estadual, que decretou estado de emergência pelos próximos 120 dias.

A medida proíbe o uso de fogo para a limpeza de áreas de pastagem e libera recursos adicionais para o combate aos incêndios e a prevenção de novos focos, informaram as autoridades na quinta-feira.

Manaus, capital do Amazonas e maior cidade da Amazônia brasileira, suspendeu as aulas nas escolas no início de outubro devido aos riscos à saúde causados pela fumaça de centenas de incêndios que ocorriam na floresta ao redor da cidade.

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e sua conservação é fundamental para frear o aquecimento global.

Em 2024, a Amazônia brasileira registrou um recorde de incêndios florestais. Este ano promete ser particularmente severo, com um pico previsto para dezembro.

O El Niño, como é chamado o aquecimento da superfície do Pacífico equatorial central e oriental, caminha para ser, neste ano, o mais intenso já registrado, segundo especialistas.

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