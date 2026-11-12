Passageiros quebram janelas e deixam trem pelos trilhos na Linha 8-Diamante; veja

Composição apresentou problemas entre Carapicuíba e General Miguel Costa, na Grande SP; uma mulher passou mal em meio à superlotação

Passageiros quebraram janelas e precisaram caminhar pelos trilhos após um trem da Linha 8-Diamante apresentar uma falha na manhã desta quinta-feira (12), na região de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Durante o desembarque, moradores de uma comunidade próxima à ferrovia improvisaram uma escada de madeira para auxiliar os passageiros a deixarem a composição.

Segundo relatos de uma passageira divulgados pelo perfil São Paulo Sobre Trilhos, não havia seguranças ou brigadistas prestando assistência e orientando as pessoas durante a saída do trem. Ainda de acordo com o relato, funcionários da segurança não ajudaram no desembarque.

Diante da situação, alguns homens que estavam dentro do vagão forçaram a abertura das portas e ajudaram os demais passageiros a sair. Os clientes precisaram descer na via e caminhar pelos trilhos.

Ainda segundo o São Paulo Sobre Trilhos, uma mulher passou mal e desmaiou dentro de um trem da Linha 8-Diamante. O caso aconteceu por volta das 8h37, quando a composição parou na estação Carapicuíba. Dois homens foram vistos carregando a passageira, que estava desacordada, para fora do vagão.

Posicionamento da ViaMobilidade

Em nota, a ViaMobilidade informou que, devido à avaria de um trem e à presença de passageiros na via, na região entre as estações Carapicuíba e General Miguel Costa, a circulação da Linha 8-Diamante passou a ocorrer em dois trechos: de Júlio Prestes a Comandante Sampaio e de Itapevi a Carapicuíba.