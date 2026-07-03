Piloto e pesquisadora alemã: quem são as vítimas do acidente aéreo em MS

: Iidentidades foram confirmadas pela Sejusp do estado

O motivo do acidente seria a forte neblina que cobria a capital sul-mato-grossense

Um avião de pequeno porte caiu nesta sexta-feira (3), nas proximidades do Aeroporto de Santa Maria, em Campo Grande (MS). O acidente deixou dois mortos: o piloto Henrique Martin de Carvalho e a pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff.

As identidades foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp). Henrique era piloto da Amapil Taxi Aéreo.

A empresa lamentou o ocorrido nas redes sociais e afirmou que a equipe está “consternada” com o acidente. A aeronave estava regularizada, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Lydia era mestre em Zoologia pela Universidade de Würzburgo, na Alemanha, segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas.

A pesquisadora tinha experiência em ecologia tropical, comportamento biológico e monitoramento automatizado da biodiversidade de mamíferos do Pantanal mato-grossense.

A vítima participava de projetos de pesquisa de ecologia e monitoramento do tamanduá-bandeira e do padrão de migração de aves no sul do Pantanal.

Lydia também era membro do grupo de pesquisa em Ecologia Tropical do Museu de Pesquisa Zoológica Alexander Koenig, Bonn, Alemanha, e do Computational Bioacoustics Research Unit – CO.BRA.

Acidente

O acidente ocorreu em meio à forte neblina que cobria a capital sul-mato-grossense. Trabalhadores de um hangar relataram ter ouvido uma explosão na hora do acidente, por volta das 6h30.

Equipes de resgate e combate a incêndio foram mobilizadas para a área de difícil acesso. O acidente aconteceu perto do condomínio Terras do Golfe, local de difícil acesso, com viaturas atolando em estradas de terra.

A Sejusp manifestou pesar pelo ocorrido e prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

O órgão também informou que a investigação será conduzida pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), além do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).