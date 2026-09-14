Brasileira de 26 anos desaparece após colisão entre barcos em Veneza; marido morreu

Gabriella estava em uma pequena embarcação com o marido, Sean Michieli, de 25 anos e natural de Burano, na Itália

A brasileira Gabriella Querino, de 26 anos, está desaparecida desde a madrugada de sábado, 12, após um acidente entre duas embarcações na lagoa de Veneza, na Itália. As buscas continuam na região do Canal Tessera, segundo o jornal italiano La Repubblica.

Gabriella estava em uma pequena embarcação com o marido, Sean Michieli, pescador de amêijoas de 25 anos e natural de Burano, quando houve uma colisão com um táxi aquático. Após o impacto, o barco em que o casal estava afundou.

Michieli foi resgatado e levado em estado gravíssimo ao Hospital dell’Angelo, em Mestre, onde recebeu atendimento médico. Ele morreu no domingo, 13, ainda de acordo com o La Repubblica. Gabriella permanece desaparecida desde o acidente.

Buscas

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros participam da operação para localizar a brasileira. Segundo o jornal italiano, uma embarcação enviada pelo quartel de Pádua utiliza uma sonda acústica nas buscas.

A operação também ocorre pelo ar. O helicóptero Drago, da unidade de voo de Veneza, sobrevoa o Canal Tessera e as áreas próximas.

A circulação pelo canal chegou a ser interrompida para facilitar o trabalho das equipes. Posteriormente, a navegação foi reaberta em apenas um sentido.

O Ministério Público de Veneza investiga as circunstâncias da colisão. O corpo de Sean Michieli passará por autópsia. Segundo o La Repubblica, o motorista do táxi aquático envolvido no acidente foi incluído na lista de investigados por homicídio náutico.