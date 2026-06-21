São Paulo entrega 500 novos ônibus elétricos e lidera frota sustentável do país

A Prefeitura de São Paulo entregou neste domingo (21) 500 novos ônibus elétricos e ampliou a frota para 1.759 veículos, o que fez a capital paulista se consolidar na liderança com a maior frota de ônibus elétrico do Brasill. “Há poucos anos, o país inteiro possuía menos ônibus elétricos do que os que estamos apresentando hoje. Isso mostra a velocidade com que São Paulo está avançando e o protagonismo que a cidade assumiu na transição energética do transporte público”, destacou o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, Celso Caldeira.

Com a incorporação dos novos veículos, a frota elétrica da cidade passa a ser composta por 1.759 ônibus, sendo 1.570 modelos movidos a bateria e 189 trólebus. Em toda a frota elétrica da cidade, o resultado acumulado equivale ao plantio de aproximadamente 11 milhões de árvores.

A entrega do véiculo foi realizada em uma ação na Marginal Tietê, em que os ônibus ocuparam aproximadamente 7,2 quilômetros de extensão do local, o equivalente a cerca de 66 campos de futebol colocados em sequência.

A nova frota está distribuída entre:

22 ônibus do tipo mídi

215 do tipo básico

159 modelos padron de 13,20 metros

64 articulados de 21 metros

40 articulados de 23 metros.

O prefeito Ricardo Nunes enfatizou o impacto sustentável que traz para a cidade, uma vez que a alteração nos ônibus fará com que São Paulo deixe de consumir 20 milhões de litros de óleo diesel e evite a emissão anual de mais de 45 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂), além da redução de 110,6 toneladas de óxidos de nitrogênio (NOx) e de 0,9257 tonelada de material particulado.



“Isso mostra a importância da entrega de hoje e o quanto ela contribui para a redução de doenças cardiorrespiratórias e para a melhoria da qualidade do ar.”, declarou. Ele destacou ainda que está acelerando a transição energética da maior cidade do país e consolidando uma política pública que já é referência nacional e internacional.

“Os avanços são gigantescos. Nós estamos aqui hoje juntos, cada um de nós, plantando 3,2 milhões de árvores por ano. Para se ter uma ideia, temos cerca de 600 mil árvores nas ruas da cidade e, com a entrega de 500 ônibus, estamos chegando a esse equivalente ambiental”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Em operação, a fronta de ônibus elétrico deixa de emitir aproximadamente 130 mil toneladas de CO₂ por ano e evita o consumo de cerca de 57 milhões de litros de diesel anualmente. A ampliação da frota elétrica integra a estratégia municipal de redução de emissões e melhoria da qualidade do ar, como o plantio de árvores, os Bosques Urbanos e ampliação de parques

Além dos benefícios ambientais, os novos veículos ampliam o conforto para os mais de 7 milhões de passageiros transportados diariamente pelo sistema municipal. Todos os ônibus contam com ar-condicionado, Wi-Fi, entradas USB e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Nesse lote, há 20 ônibus equipados com câmeras conectadas ao Smart Sampa e também ficaram em exposição durante o evento, reforçando a integração entre mobilidade, tecnologia e segurança pública. Agora, a cidade conta com 74 veículos com essa tecnologia.