Prefeitura suspende rodízio na zona leste de SP após falhas nas linhas de trem

A Prefeitura de São Paulo suspendeu na manhã desta quinta-feira (23) o rodízio municipal de veículos em parte da zona leste em razão dos transtornos provocados pela interrupção da circulação dos trens das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, operadas pela concessionária Trivia Trens.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a suspensão do rodízio vale para as avenidas Celso Garcia, Radial Leste, Salim Farah Maluf, Avenida do Estado, Luiz Inácio de Anhaia Mello e também para a Marginal Tietê. A medida foi adotada para minimizar os impactos no trânsito após milhares de passageiros enfrentarem problemas no transporte nesta manhã precisarem buscar alternativas.

A circulação dos trens das três linhas foi interrompida temporariamente após uma ocorrência afetar o fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, informou a Trivia Trens. O Serviço Expresso Aeroporto também foi afetado e deixou de operar durante a ocorrência.

Os reflexos da paralisação foram sentidos rapidamente no sistema viário. De acordo com a CET, a Zona Leste concentrava 63 quilômetros de lentidão no início da manhã, região diretamente impactada pela interrupção dos trens.

Passageiros enfrentam transtornos

A falha provocou uma série de transtornos aos passageiros. Nas redes sociais, usuários relataram dificuldades para embarcar, catracas travadas, plataformas lotadas e demora para conseguir acesso às estações. Vídeos publicados por passageiros também mostram pessoas caminhando sobre os trilhos durante a interrupção do serviço.

Na região da Estação Brás, a concessionária realizou o desembarque assistido de uma composição. Segundo a empresa, o procedimento foi adotado por questões de segurança e acompanhado por equipes operacionais.

Durante a ocorrência, um foco de incêndio atingiu um trem nas proximidades do pátio de manutenção da concessionária, na região da Estação Bresser-Mooca. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 5h38. Após controlar as chamas, as equipes permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

Para reduzir os impactos da paralisação, a Trivia Trens informou que solicitou a ativação do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), sistema que disponibiliza ônibus para atender passageiros quando há interrupções na operação ferroviária. Por volta das 6h30, pontos de ônibus nas regiões afetadas registravam aglomeração de passageiros e longas filas.

Abertura de transferências

O Metrô também adotou medidas para comportar o aumento da demanda. Desde as 6h, foram abertas as transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. Além disso, a Linha 3-Vermelha passou a operar com dois trens extras e foram implantadas manobras operacionais nas estações Tatuapé e Penha para ampliar a oferta de viagens.

A companhia informou ainda que monitora a demanda em tempo real, envia trens vazios para estações com maior concentração de passageiros e reforçou o número de funcionários nas estações de transferência para orientar o público.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) afirmou que acompanha, desde o início da manhã, a ocorrência que afetou a operação das linhas concedidas à Trivia Trens. Segundo a agência, a fiscalização inclui o acompanhamento das medidas adotadas pela concessionária para restabelecer o serviço e prestar assistência aos passageiros.

A Artesp acrescentou que mantém monitoramento permanente da concessão e avaliará a adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis em relação ao episódio.

Em nota, a Trivia Trens informou que equipes técnicas seguem trabalhando para identificar a causa da interrupção no fornecimento de energia e realizar os reparos necessários para restabelecer a circulação dos trens no menor tempo possível.

A concessionária assumiu a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade na terça-feira (21). Até então, as linhas eram administradas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Desde o início da concessão, a nova operação tem registrado falhas constantemente que afetam a circulação dos trens.