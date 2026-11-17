A estimativa intermediária para 2027, que estava em R$ 44,000 bilhões em outubro, foi para R$ 45,288 bilhões

O governo negociou com o Congresso maneiras de obter a arrecadação necessária para fechar o orçamento deste ano. No fim de 2025, aprovou um corte linear nos benefícios tributários do governo e ampliou a tributação sobre apostas eletrônicas, fintechs e Juros sobre Capital Próprio (JCP).

A mediana do Prisma Fiscal para o déficit primário do Governo Central em 2026 piorou de R$ 53,048 bilhões em outubro para R$ 53,369 bilhões em novembro. A estimativa intermediária para 2027, que estava em R$ 44,000 bilhões em outubro, foi para R$ 45,288 bilhões.

Os números foram divulgados pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda nesta terça-feira, 17. A coleta dos dados foi fechada no 5º dia útil de novembro.

O governo negociou com o Congresso maneiras de obter a arrecadação necessária para fechar o orçamento deste ano. No fim de 2025, aprovou um corte linear nos benefícios tributários do governo e ampliou a tributação sobre apostas eletrônicas, fintechs e Juros sobre Capital Próprio (JCP).

A norma promove um corte linear nos incentivos fiscais e deve gerar arrecadação superior aos R$ 20 bilhões estimados como necessários para auxiliar o cumprimento da meta fiscal de 2026, que prevê superávit de R$ 34,3 bilhões. A meta fiscal é de superávit de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, com tolerância de 0,25 ponto.

Dívida bruta

Os economistas do mercado consultados pela SPE aumentaram as estimativas para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) para o fim de 2026, saindo de 83,40% para 83,41%. Para 2027, a mediana de DBGG/PIB cresceu de 87,00% para 87,31%. A estimativa intermediária do Prisma Fiscal para o déficit nominal do Governo Central este ano subiu, saindo de R$ 1,120 trilhão para R$ 1,139 trilhão.

O que mudou na previsão do governo Arrecadação federal e Receita Corrente Líquida, 2026 e 2027 R$ 3,21 trilhões Arrecadação 2026 (novo) R$ 3,42 trilhões Arrecadação 2027 (novo) R$ 2,59 trilhões RCL 2026 (novo) R$ 2,76 trilhões RCL 2027 (novo) R$ 3,21 trilhões Arrecadação 2026 (novo) R$ 3,42 trilhões Arrecadação 2027 (novo) R$ 2,59 trilhões RCL 2026 (novo) R$ 2,76 trilhões RCL 2027 (novo)

A mediana da projeção do Prisma Fiscal para a despesa total do Governo Central cresceu de R$ 2,625 trilhões para R$ 2,631 trilhões em 2026, e passou de R$ 2,792 trilhões para R$ 2,804 trilhões em 2027.