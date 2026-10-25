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Procon-BA atualiza para 544 o número de ônibus parados em garagens de Salvador

Ocorrido contraria determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para o uso de toda a frota

Estadão Conteúdo

Procon-BA atualiza para 544 o número de ônibus parados em garagens de Salvador
A atualização do Procon ocorre após fiscalizações nas garagens da Integra Plataforma Barros Reis (G7) e da OT Trans, na Estrada Velha de Campinas de Pirajá Joédson Alves/Agência Brasil

O Procon da Bahia identificou 544 ônibus parados, mas aptos a operar, em garagens de empresas de transporte público em Salvador, neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições presidenciais. Os veículos estão parados em cinco garagens das empresas OT Trans e Integra Plataforma, localizadas na Avenida Barros Reis e na região do Subúrbio.

A atualização do Procon ocorre após fiscalizações nas garagens da Integra Plataforma Barros Reis (G7) e da OT Trans, na Estrada Velha de Campinas de Pirajá. Inicialmente, foram encontrados 252 veículos parados nas garagens da OT Trans e da Integra Plataforma Suburbana, com o número subindo para 370 após vigilância na OT Trans G3, no bairro de Campinas de Pirajá.

O órgão reforça que tomará as medidas cabíveis e que a fiscalização segue em outras garagens da capital. A ação do Procon foi realizada após denúncias de eleitores sobre bloqueio da saída de ônibus pela Prefeitura, o que contraria uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para o uso de toda a frota para garantir o transporte durante o período eleitoral.

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