Quem é Dayanne Rodrigues, a ex do goleiro Bruno que estava desaparecida

Natural de Belo Horizonte, ela tem 39 anos, foi encontrada e socorrida pelo SAMU; a PCMG investiga o caso

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, a ex do goleiro Bruno, tem 39 anos e é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela ficou nacionalmente conhecida durante as investigações sobre a morte de Eliza Samúdio, ainda em 2010.

Na época, ela foi acusada de participar no crime, mas acabou sendo absolvida em 2013 pelo Tribunal do Júri das acusações de sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho de Eliza Samúdio e Bruno.

O goleiro foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo sequestro do filho, pelo homicídio de Eliza Samúdio e também por ocultação de cadáver. No curso das investigações, Dayanne foi acusada de manter Bruninho no sítio de Bruno, na cidade de Esmeraldas, na Grande BH, mas os jurados entenderam que ela foi forçada, e por isso acabou sendo liberada.

Dayanne estava desaparecida

A ex do goleiro Bruno foi encontrada na noite de sábado (04) depois de ser dada como desaparecida desde a última quinta-feira (2).

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a mulher foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a unidade hospitalar para atendimento médico em Belo Horizonte. “A PCMG apura as circunstâncias do fato e não divulga estado de saúde de pessoas.”, disse em nota enviada à Jovem Pan.

Segundo familiares, Dayanne desapreceu após dexiar os filhos na casa da mãe na manhã de quinta-feira. O marido da moça encontrou algumas cartas na casa do casal após o sumiço da esposa.

Em uma delas, obtidas pelo G1, Dayanne menciona, em tom de despedida, que ela vinha sofrendo ameaças de agiotas e pede proteção às autoridades para seus familiares.

No documento, datado de 2 de julho, ela também registrou que desejava que as filhas ficassem com a mãe e os filhos com o pai.